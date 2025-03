Musikgesellschaft nahm zahlreiche Ehrungen vor

Es wurde gemeinsam auf ein spannendes Vereinsjahr 2024 unter der Direktion von Giuseppe Di Simone zurückgeblickt. Von den 69 Zusammenkünften gehörten sicher die Teilnahme am Kantomalen Musiktag in Rohrdorf, die Durchführung der Veteranentagung sowie die Jahreskonzerte zusammen mit dem Chor Staffelbach zu den Highlights. Für guten Probenbesuch durften 17 Musikantinnen und Musikanten ein Präsent entgegennehmen. Erfreulicherweise konnte ein neues Mitglied in den Verein aufgenommen werden, es wurden jedoch auch zwei Austritte verzeichnet .

Nach 3 Jahren Vorstandstätigkeit trat Yanick Frey aus beruflichen Gründen als Uniformenverwalter zurück. Als Nachfolgerin wurde Nadine Schaffner gewählt. Stefanie Suter und Michael Roth wurden zu Ehrenmitglieder der MG Muhen ernannt. Am Kantonalen Musiktag in Sulz, vom 1. Juni 2025, werden zudem Karin Buser und Michelle Koller für 25 Aktivjahre zu Kantonalen Veteranen ernannt, Claudia Lüscher und Matthias Grütter zu Eidgenössischen Veteranen. Beiden haben 35 Aktivjahre vorzuweisen. Beeindruckende 50 Aktivjahre hat Daniel Eichenberger zu bieten, er wird zum Kantonalen Ehrenveteranen ernannt.

Der nächste grosse Anlass wird die Teilnahme am Kantonalen Musiktag in Sulz sein, wo sich die Musikgesellschaft Muhen mit den Unterhaltungsstücken «Fanfare – The Benefacation From Sky And Mother Earth» und «Omens Of Love» den Experten stellen wird. Für die Parade hat Giuseppe Di Simone ein Medley arrangiert, welches nun für diesen Anlass aufgefrischt und geprobt wird. Zudem stehen einige Geburtstagsständchen sowie das traditionelle Laternenkonzert auf dem Programm. Mehr Infos: www.mgmuhen.ch. NM