Die neue Dorfbeflaggung in Schöftland vereint die Wappen von Gemeinde, Kanton und Schweiz auf einer Fahne – modern im Design und praktisch in der Handhabung.

Bild: Roger Giger/ZVG

Neue Beflaggung sorgt für positives Echo

Nach Jahren mit teilweise beschädigten und ausgeblichenen Fahnen hat Schöftland seine Dorfstrassen neu beflaggt. Die moderne Lösung mit einheitlichem Design und praktischer Handhabung überzeugt – sowohl optisch als auch organisatorisch. Rund um die Bundesfeier kamen die Fahnen erstmals zum Einsatz.