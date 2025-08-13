Die Notenserie zeigt ein vielschichtiges Bild des Landes – im Rhythmus eines Tages, im Verlauf eines Jahres und im Spannungsfeld von Tradition, Wandel und Zukunft.

Bild: SNB/ZVG

Neue Schweizer Banknoten – jetzt können Sie mitbestimmen

Die Nationalbank hat die Designs für die nächste Banknotenserie präsentiert. Bis Anfang September kann die Bevölkerung mitbestimmen, welche Entwürfe in die engere Auswahl kommen.