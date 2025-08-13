 
Die Notenserie zeigt ein vielschichtiges Bild des Landes – im Rhythmus eines Tages, im Verlauf eines Jahres und im Spannungsfeld von Tradition, Wandel und Zukunft.
Neue Schweizer Banknoten – jetzt können Sie mitbestimmen

 
- zuletzt aktualisiert am 13.08.2025 12:36
13.08.2025 12:30
Die Nationalbank hat die Designs für die nächste Banknotenserie präsentiert. Bis Anfang September kann die Bevölkerung mitbestimmen, welche Entwürfe in die engere Auswahl kommen.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will ihre Banknotenserie erneuern. Ab Anfang der 2030er-Jahre sollen neue Scheine in Umlauf kommen – gestaltet nach dem Leitthema «Die Schweiz und ihre Höhenlagen». Am Mittwoch hat die SNB die zwölf Siegerentwürfe der ersten Wettbewerbsrunde veröffentlicht.

Bis zum 7. September kann die Bevölkerung im Rahmen einer Online-Umfrage ihre Favoriten wählen. Parallel beurteilt ein aus externen Fachpersonen zusammengesetzter Beirat die Vorschläge. Die sechs besten Designs kommen in die zweite Wettbewerbsstufe, in der vor allem Zusammenarbeit mit den Gestaltern und kommerzielle Aspekte geprüft werden. Anfang 2026 will die Nationalbank die Gewinnerin oder den Gewinner küren.

Von Seeufern bis zu den höchsten Gipfeln

Die zwölf Entwürfe setzen das Thema «Höhenlagen» auf sehr unterschiedliche Weise um: Einige Konzepte verbinden Naturdarstellungen mit wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften, andere setzen auf topografische Linien oder Gestein als Symbol für Beständigkeit. Wieder andere erzählen in Bildern eine Wanderung durch die Schweiz oder zeigen Flora und Fauna im Dialog mit menschlicher Kultur.
Auch die Sicherheitsmerkmale variieren – von 3D-Scans und komplexen Wasserzeichen bis zu integrierten Messskalen.

Jede Serie umfasst sechs Banknoten, die sich zu einem zusammenhängenden Gesamtbild fügen sollen – sei es als Schweizerkreuz, Miniatlas oder Panorama.

Warum neue Banknoten nötig sind

Laut Fachleuten beträgt die Lebensdauer einer Banknotenserie rund 15 Jahre. Die aktuelle, 2016 eingeführte Serie wird deshalb in den kommenden Jahren schrittweise abgelöst. Ziel ist es, weiterhin höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten und gleichzeitig ein zeitgemässes, identitätsstiftendes Design zu schaffen.

Wer die zwölf Entwürfe sehen und mitbestimmen möchte, findet alle Informationen und die Online-Umfrage unter: www.neuebanknotenserie.ch PD/LA

