Gemeindevertreter, Projektbeteiligte und Gäste feierten gemeinsam mit der Voegtlin-Meyer AG die Einweihung der neuen Shop-Tankstelle an der Luzernerstrasse in Moosleerau.

Bild: ZVG

Neue Shop-Tankstelle eröffnet

Mit der Wiedereröffnung der modernisierten Tankstelle an der Luzernerstrasse 172 sorgt die Voegtlin-Meyer AG in Moosleerau ab sofort für grösseres Angebot in der Gemeinde. Die Anlage bietet nun weit mehr als nur Treibsto􀆯: Mit dem neu eröffneten avec-Shop ist ein zeitgemässer Treffunkt für Mobilität, Nahversorgung und kurze Pausen entstanden.