«Neue Stadtgeschichte Aarau» wird mit 500’000 Franken unterstützt

Auch die Kantonale Denkmalpflege Aargau befasst sich mit der Vergangenheit und will die Baugeschichte des 19. Jahrhunderts in unserem Kanton beleuchten und publizieren. Dieses Unterfangen wird mit 190’000 Franken unterstützt. Im Stadium eines Vorprojekts ist die Absicht der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau. Sie will die Zeit aufzuarbeiten, als auch im Aargau Kinder und Erwachsene von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen oder Fremdplatzierungen betroffen waren (15 000 Franken). Im kulturellen Bereich wird das Aargauer Kunsthaus beim Ankauf von Kunstwerken von Anton Bruhin, Monika Dillier und Zilla Leutenegger für die Aargauische Kunstsammlung mit 78 184 Franken unterstützt. Ebenfalls im Kunsthaus findet die Sonderausstellung «Klodin Erb. Heute bin ich eine Zitrone» statt. Der Aargauische Kunstverein erhält dafür 225’000 Franken. Das «KIFF», resp. die Förderer von «Kulturdünger» können für das «Pilotprojekt Change» auf 120’000 Franken aus dem Swisslos-Fond zurückgreifen.