Feierliche Unterzeichnung im Roggenhausenwald (von links) Gemeindepräsident Alfred Stiner, Gemeindeschreiberin Sarah Joho (beide Unterentfelden), Stadtschreiber Marco Salvini, Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Stadtförster Roger Wirz, Forstingenieur und Planverfasser Dominik Graber, Kreisförster Erwin Städler und Leiter Abteilung Wald Fabian Dietiker. Es fehlen die Vertreter der Gemeinde Biberstein.

Bild: AAR

Neuer Betriebsplan sichert nachhaltige Waldpflege bis 2040

Der Forstbetrieb Region Aarau hat seinen neuen Betriebsplan 2026–2040 unterzeichnet. Er bildet die Grundlage für eine zukunftsorientierte, ökologische und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Wälder in Aarau, Biberstein und Unterentfelden – und berücksichtigt dabei auch die Herausforderungen des Klimawandels.