 
Sie sind hier: Home > Region > Neuer Betriebsplan sichert nachhaltige Waldpflege bis 2040
Feierliche Unterzeichnung im Roggenhausenwald (von links) Gemeindepräsident Alfred Stiner, Gemeindeschreiberin Sarah Joho  (beide Unterentfelden), Stadtschreiber Marco Salvini, Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker,  Stadtförster Roger Wirz, Forstingenieur und Planverfasser Dominik Graber, Kreisförster Erwin Städler und Leiter Abteilung Wald Fabian Dietiker. Es fehlen die Vertreter der Gemeinde Biberstein. 
Bild: AAR
Region

Neuer Betriebsplan sichert nachhaltige Waldpflege bis 2040

 
- zuletzt aktualisiert am 31.10.2025 17:19
31.10.2025 17:01
Der Forstbetrieb Region Aarau hat seinen neuen Betriebsplan 2026–2040 unterzeichnet. Er bildet die Grundlage für eine zukunftsorientierte, ökologische und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Wälder in Aarau, Biberstein und Unterentfelden – und berücksichtigt dabei auch die Herausforderungen des Klimawandels.

Mitten im herbstlichen Roggenhausenwald wurde am Mittwochnachmittag, 29. Oktober, der neue Betriebsplan 2026–2040 des Forstbetriebs Region Aarau feierlich unterzeichnet. Stadtpräsident Dr. Hanspeter Hilfiker und Stadtförster Roger Wirz begrüssten die Anwesenden, bevor bei einem Rundgang durch den Wald die wichtigsten Eckpunkte des umfassenden Werkes vorgestellt wurden.

Der neue Betriebsplan wurde vom Forstingenieur Dominik Graber erarbeitet und vom Kanton Aargau sowie den beteiligten Gemeinden geprüft. Er definiert die waldbaulichen und betriebswirtschaftlichen Ziele für die kommenden Jahre – stets mit dem Ziel, den Wald der Forstregion Aarau als multifunktionalen Lebens- und Erholungsraum zu erhalten.

«Mit diesem Plan stellen wir sicher, dass der Wald auch für kommende Generationen seine vielfältigen Aufgaben erfüllen kann», sagte Stadtpräsident Hilfiker anlässlich der Unterzeichnung.

Der neue Betriebsplan tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und gilt für 15 Jahre. Er legt fest, wie der Wald künftig gepflegt, genutzt und geschützt wird.

Drei Gemeinden – ein Forstbetrieb

Der Forstbetrieb Region Aarau ist seit 2008 als Gemeindeverband der Stadt Aarau, Biberstein und Unterentfelden tätig. Zusammen bewirtschaften sie eine Waldfläche von 916 Hektaren, verteilt auf dreizehn Gemeinden und zwei Kantone. Das jährliche Nutzungspotenzial liegt bei rund 7200 Kubikmetern Holz, das Betriebsbudget beträgt 1,5 Millionen Franken.

Das Forstteam unter Leitung von Stadtförster Roger Wirz besteht ausschliesslich aus ausgebildeten Fachleuten – Förstern, Forstwarten und kaufmännischen Angestellten. Zudem werden zwei Lernende und Förster-Praktikanten ausgebildet. 

Neben der klassischen Waldarbeit bietet der Betrieb auch Dienstleistungen in den Bereichen Baumpflege, Garten- und Parkholzerei, Rodungen, Wurzelstockfräsen und Gutachten an. Das logistische Zentrum befindet sich im Forstwerkhof Distelberg in Aarau, wo neben Büro- und Werkstatträumen auch ein Waldschulzimmer und ein grosses Brennholzlager Platz finden. AAR/RAN

Fabian Dietiker (rechts) Leiter der Abteilung Wald des Kantons Aargau spricht über die Wichtigkeit des betriebsplans und der Nachhaltigkeit. 
Bild: AAR
Forstingenieur und Planverfasser Dominik Graber (links) erläutert im Wald  Aufgaben die das Team von Stadtförster-Stv.  Andreas Sager und Stadtförster Roger Wirz (rechts) zu erledigen haben. 
Bild: AAR
TAGS: Aarau Biberstein Forstregion Aarau Region Unterentfelden

Verwandte Themen
Region

AEW verlegt Hauptsitz an die Bahnhofstrasse
30. Oktober 2025 09:53 Uhr
Region

Sporthallenprojekt Obermatte wird sistiert
29. Oktober 2025 15:13 Uhr
Region

Für ein friedliches und sicheres Helloween
27. Oktober 2025 11:29 Uhr
Region

CB-Funk boomt wieder «CQ, CQ, allgemeiner Anruf von Romeo November 73»
03. Oktober 2025 12:49 Uhr
Nationalratspräsidentin Maja Riniker schreibt exklusiv im «Landanzeiger»

Von Steinböcken über Kultur bis hin zur Diplomatie
25. August 2025 14:17 Uhr