Neueröffnung: Morgen geht in Uerkheim die Sonne wieder auf

Nur kurz war der Gasthof Sonne geschlossen. Am 30. Juli verabschiedeten sich Sahra Klaus und Reinoud Notten. Morgen Freitag fängt das neue Wirtepaar an. Logatharan Thangarajah in der Küche und Pawathariny Logatharan im Service werden bei gleichbleibenden Öffnungszeiten eine gutbürgerliche Schweizer Küche anbieten. «Diese Küche habe ich von Grund auf gelernt hier in der Schweiz und dafür bin ich sehr dankbar», erklärt der neue Wirt, der wie so viele aus seinem Land wegen des Bürgerkriegs 2008 in die Schweiz geflüchtet ist. In Sri Lanka war er Geschäftsführer eines Lebensmittelladens. In der Schweiz meldete sich der heute 42-Jährige für einen Gastro-Grundausbildungskurs an. «Was und wie ein Volk kocht, verrät viel über dessen Geschichte und Kultur», sagt er. In der Folge hat sich Thangarajah in der Gastronomie aus- und weitergebildet bis zum Koch EFZ und Berufbildner. In diversen Gastrobetrieben war er tätig, beispielsweise als Koch im Restaurant Federal in Zofingen, oder im Restaurant Moosersagi in Wiliberg. Zuletzt arbeitete das Ehepaar, das seit 2014 verheiratet ist, in ihrem Wohnort Sissach (BL) im Hotel Restaurant Sonne. Nun folgt der Wechsel ins gleichnamige Gasthaus — und damit verbunden auch der Umzug nach Uerkheim in die Wirtewohnung über dem Lokal.