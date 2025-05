Nick Alpiger (links) bettet Jan Roth bereits zum dritten Mal in dieser Saison in einem Schlussgang ins Sägemehl – auch in Suhr.

Bild: RAN

Nick Alpiger unaufhaltsam trotz Handicap

1100 Zuschauer, 54 Schwinger, ein Kalb namens Gabi – und ein überragender Nick Alpiger. Der Seetaler dominiert das Frühjahrsschwinget in Suhr mit sechs Siegen in sechs Gängen – und einem gebrochenen Finger. Alpiger bleibt auch in Suhr ungeschlagen und holt sich den verdienten Festsieg.