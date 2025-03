Nikin feiert «bäumige» Eröffnung seines ersten Flagship Stores in der Aarauer Altstadt

Bereits am Vorabend war das TreeHouse voller Leute. Zum Pre-Opening meldeten sich 170 Gäste an. Der Aarauer Stadtrat erschien fast komplett. «Es ist einer der grössten Tage unserer Geschichte und wir schreiben sie nicht irgendwo, sondern in Aarau!», erklärten die beiden Nikin-Gründer an ihrer Eröffnungsrede. Sie wollten von Lenzburg aus nicht in Zürich, Basel oder Bern wachsen, sondern als Aargauer Label in Aarau. Und dann noch am Holzmarkt, gleich neben dem Gastrobetrieb Waldmeier. Das passt. Das Pop-Up Cafe «Provisorium» wurde umgebaut. Es hat nun einen direkten Durchgang zu Nikin und heisst neu «Coucou».