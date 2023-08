Nora Meister gewann an der Para-Schwimm-WM in Manchester Bronze über 100 Meter Freistil und über 400 Meter Freistil. Bild: Jasmin Honold

Nora Meister: Meisterhaft zu Bronze

An der Para-Schwimm-WM in Manchester sorgt Nora Meister für die zweite Schweizer Bronzemedaille. Bereits über 100 Meter Freistil glänzte ihr Edelmetall bronzen. In ihrer Paradedisziplin verpasst sie die Silbermedaille nur knapp.