Oberentfelden entthront Titelverteidiger Diepoldsau und ist neuer Schweizer Meister

Der Plan hat funktioniert

Die ersten Minuten des Finalspiels in der AXA-Arena in Winterthur, die mit 1600 Zuschauern gut gefüllt war, hatten allerdings noch gar nicht auf einen Sieg der Oberentfelder hingedeutet. Den ersten Satz schenkten die Jungs von Trainer Koni Keller quasi weg in dem sie viele Eigenfehler begingen, die Diepoldsau abgeklärt ausnutzte und den ersten Satz mit 11:4 gewann. Doch spätestens ab Mitte des zweiten Satzes lief das Spiel der Oberentfelder. «Unser Spielsystem hat zu greifen begonnen. Wir haben die gegnerischen Angreifer konsequent beschäftigt, standen in der Abwehr solide und 95 Prozent der Zuspiele haben funktioniert. So konnten unsere Angreifer ihre Aufgabe erfüllen. Das war unser Plan für die gesamte Hallensaison, den wir nun an diesem Final4-Turnier sehr gut umsetzen konnten und dafür belohnt wurden», so Trainer Koni Keller.