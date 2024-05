PDAG‐Zentren als «selbsthilfefreundlich» ausgezeichnet

Durch die Zusammenarbeit mit «Selbsthilfefreundlichen Spitälern» will die in Basel ansässige Stiftung deutlich machen, dass Selbsthilfegruppen wichtige Partner im Gesundheitswesen sind, da sie Betroffene und Angehörige entlasten sowie helfen, mit den Belastungen einer Erkrankung umzugehen.

Ausgezeichnete Gesundheitseinrichtungen erfüllen sechs schweizweit gültige Qualitätskriterien. Diese stellen sicher, dass sie systematisch mit Betroffenen und Angehörigen, die sich in der Selbsthilfe engagieren, zusammenarbeiten. So werden unter anderem die Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige über das ZPPA und ZPPS regelmässig auf die Angebote von Selbsthilfegruppen hingewiesen. Dazu gehören neben Plakaten in den Wartezimmern auch entsprechende Flyer, die auf die Selbsthilfe aufmerksam machen. Zusätzlich werden Therapeutinnen und Therapeuten sowie die Mitarbeitenden der Pflege laufend über neue Angebote informiert und sprechen die Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige auf diese an. Die Einrichtungen laden darüber hinaus betroffene Personen ein, um bei internen Besprechungen oder Patientenanlässen über ihre Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung zu berichten.