Peach Webers DJ-Bobo-Auftritt war kein Aprilscherz

Auf den ersten Blick wirkten die Plakate und Zeitungsinserate (auch auf der Titelseite des «Landanzeigers» Nr. 13) wie ein raffinierter Aprilscherz: Ein Abend, an dem Peach Weber Songtexte von DJ Bobo vorliest, organisiert von der Raiffeisenbank Mittelgösgen-Staffelegg und das Ganze auch noch bei freiem Eintritt. Doch es war kein Scherz, wie Alexandra Roth von der Raiffeisenbank in Erlinsbach bestätigt.

Mut wurde belohnt

Bis zum Eventstart um 19 Uhr blieb die Unsicherheit, ob sich jemand in die «Kretzhalle» verirren würde oder ob Peach Weber vor leeren Reihen auftreten müsste. «Nicht alle Besucher trauten der Sache, viel betraten die Halle zaghaft und zurückhaltend», hat Alexandra Roth beobachtet. Am Ende erschienen doch rund 150 Besucher und die kamen voll auf ihre Rechnung.

Viele positive Rückmeldungen

Eine Stunde lang dauerte das Programm. Peach Weber wollte den Zuschauern mehr bieten und so fragte er in die Runde, ob sie lieber weitere Songtexte hören oder Auszüge aus seinem neuen Programm «King of Gäx» erleben wollten, mit dem er seit März auf Tour ist. «Am Ende stand fest: Ein gelungener Abend, der nicht nur bestens unterhalten, sondern auch gezeigt hat, dass Vertrauen – besonders in die Raiffeisenbank Mittelgösgen-Staffelegg – manchmal unerwartete Türen öffnet» freut sich Alexandra Roth. «Wir erhielten viele positive Rückmeldungen über diesen gelungenen Anlass.» RAN