Petra Volpe erhält den Kunstpreis des Kantons Aargau

Um filmische Authentizität zu erreichen, scheut die in New York und Berlin lebende Petra Volpe keinen Aufwand: Für «Traumland» verbrachte sie Tage mit Prostituierten auf dem Strassenstrich und hat einen gestalterisch und dramaturgisch beklemmend dichten Film geschaffen. Für ihre Arbeit über die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz («Die göttliche Ordnung») lebte sie zeitweise in den Archiven. Weitere Beispiele ihres erfolgreichen Schaffens sind auch die Drehbücher zu «Heidi» oder zur TV-Serie «Frieden».

Ihr neues Drama «Heldin» wurde bereits in der Entwicklungsphase vom Aargauer Kuratorium gefördert und wird Weltpremiere an der Berlinale feiern. Darin gewährt Volpe Einblicke in den Alltag einer Pflegefachfrau: Das Rennen gegen die Zeit führt dem Publikum die Überbelastung des Gesundheitssystem eindrücklich vor Augen.

Das Aargauer Kuratorium zeichnet mit Petra Volpe eine begnadete Filmemacherin aus, deren kinematografisches Schaffen stets durch thematische Dringlichkeit und feines Gespür besticht. Die öffentliche Preisübergabe findet am 13. Juni 2025 in Suhr statt. Der Kunstpreis ist mit CHF 40’000 dotiert. AG