Pferderennen im Aarauer Schachen: Die zweite Feuertaufe für Olivia Ghilardi

Die neue Geschäftsführerin des Aargauischen Rennvereins, Olivia Ghilardi, auf der Tribüne der Aarauer Schachenrennbahn, zusammen mit ihrem Hund «Max».

Bild: RAN

Sie ist noch keinen Monat im Amt und erlebt als Geschäftsführerin des Aargauischen Rennvereins (ARV) am kommenden Sonntag auf der Aarauer Pferderennbahn im Schachen bereits ihre zweite Feuertaufe: Für die 36jährige Bottenwilerin Olivia Ghilardi schliesst sich damit ein Kreis. Sie hat in ihrem Büro unter der alt-ehrwürdigen Rennbahn-Tribüne ihren Traumjob gefunden.

Nicht ins kalte Aarewasser, aber quasi auf die schönste Rennbahn der Schweiz geworfen wurde Olivia Ghilardi am 1. Mai dieses Jahres. Als neue Geschäftsführerin des Aargauischen Rennvereins hat die Pferdefachfrau mit Sekretariats- und Organisationserfahrung Anfang Monat die Geschicke des ARV übernommen und gleich, nach elf Tagen, ihren ersten Renntag gestemmt. «Das war schon ein wenig heftig, aber auch bereichernd und beglückend», schaut Olivia Ghilardi auf den vorletzten Sonntag zurück.

Über 8000 begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer fanden den Weg in den Aarauer Schachen, und 200 davon auch ans traditionelle Rennbahn-Zmorge, das immer am Muttertag auf dem Programm steht. «Ein toller Erfolg», bilanziert die neue Geschäftsführerin, die bis und mit nächsten Sonntag gleich noch einmal zünftig in die Hosen steigen muss: «Der zweite Aarauer Frühlingsrenntag steht an. Ich freue mich, aber danach muss es ruhiger werden!», lacht eine motivierte Olivia Ghilardi. Sie strahlt über beide Ohren beim Foto-Termin vor dem Zielband auf der grünen Rennbahn. Man spürt: Sie ist an ihrem Ziel angekommen. Und davon profitieren alle, die sich in irgendeiner Weise für den Pferderennsport im Aarauer Schachen engagieren und interessieren.

«Zufrieden mit meiner Rennbahntaufe»

Dass Olivia Ghilardi einen derart erfolgreichen «Kalt-Start» hingelegt hat, liegt wohl auch daran, dass sie als ehemalige Assistentin eines Verkaufsleiters Erfahrung bei der Betreuung von Kunden und Partnern hat. Die Organisation eines so grossen Events und die gleichzeitige Unterstützung von Dutzenden von Partnern und Sponsoren liege ihr wohl auch deshalb im Blut, meint sie. Die anfängliche Unsicherheit und die bange Frage, ob sie an alles gedacht habe, sei vor zwei Wochen erst am Samstag vor den Muttertagsrennen von ihr abgefallen. Zehn Tage mit 12 Arbeitsstunden hätten zwar ihre Spuren hinterlassen, aber die Motivation und das Verantwortungsgefühl hätten das ihre dazu beigetragen. «Ich habe meinen Traumjob gefunden und suche noch immer den Haken, den es doch mindestens dem Hörensagen nach bei jedem Beruf gibt«, lacht Ghilardi… «bis jetzt erfolglos.» Sie will ihren Enthusiasmus und ihr Engagement in Zukunft möglichst viele Jahre gepaart mit Erfahrung für die schönste Rennbahn und ihre Besucher investieren. Siegerehrungen, Sponsoren-Apéros und Präsentationen bleiben dabei die Ausnahme. Alles andere ist harte Knochenarbeit. Die Organisation von 32 Pferderennen pro Jahr, die immer schwieriger werdende Suche nach Sponsoren für jedes einzelne Rennen und die Betreuung dieser verlange schon viel und an den Renntagen seien Hunderte von Fäden zusammenzuhalten. Nur so können, wie Ghilardi sagt, im Aarauer Schachen immer wieder absolut friedliche Stunden mit Tausenden von gutgelaunten Menschen gefeiert werden.

Von der Bereiterin zur Geschäftsführerin

Olivia Ghilardi hat die Ausschreibung ihrer neuen Stelle per Zufall gesehen und sofort gespürt: «Das ist es genau, das ist das, was ich mir insgeheim vorgestellt habe! Jetzt, nach bald einem Monat an ihrem neuen Arbeitsort im Bauch der Zuschauertribüne der Aarauer Pferderennbahn weiss sie: «Das Gefühl hat mich nicht getäuscht!» Olivia Ghilardi, die in der Freizeit mit zwei eigenen Pferden im Dressur-Sport engagiert ist, geht es an ihrem neuen Arbeitspatz gut. «Genauso wie den Rennpferden, die sich am nächsten Sonntag auf der Grasrennbahn packende Duelle liefern.» ergänzt die ausgebildete Bereiterin und freut sich auf ihren zweiten grossen Event. TDG