Pferdesport: Sonniger Saisonbeginn im Aarauer Schachen mit vielen Highlights

Preis Emil Frey AG Autocenter Safenwil und Defender Sieger «Monte Castelo» mit Pablo Werder

Bild: ZVG

Die neue Saison der Aarauer Pferderennen ist am Muttertag fulminant gestartet. Bei idealen Wetterbedingungen strömten über 8’100 Zuschauer in den Schachen, wo packende Rennen geboten wurden.

Fast schon traditionell startete am Muttertag, 11. Mai, der Renntag mit einem feinen Rennbahn-Zmorgen. Die Besucher wurden mit einem feinen Frühstück vom Rennbahnwirt Thommen Gastronomie AG verwöhnt und mit harmonischer Livemusik von Michael Hammer unterhalten. Der erste Renntag ging perfekt über die Bühne und die Bahn war wie gewohnt in tadellosem Zustand. Das erste Rennen, das Trabrennen «Preis der Hufschmiede und Pferdefreunde» über 2500m, gewann «Nuzzle’em» in einem äusserst spannenden Finish. Er legte von guter Position los, übernahm nach knapp einer Runde die Führung und kämpfte sich am Schluss mit einer Nase Vorsprung ins Ziel.

Im Hauptrennen des Tages, dem Mai-Preis der Stadt Lenzburg und Gruppe «Lenzburger Unternehmen», setzte sich der aktuelle Meister und 47-fache Sieger «Enattof» mit Henri Turrettini im Sulky überlegen gegen sechs Konkurrenten durch. Der Vorjahressieger «Impact de Colmine», der keinen Startvorteil wie vor 12 Monaten hatte, kam als dritter nach 2500 m ins Ziel. Das Jagdrennen «Preis der AXA Generalagentur Vorsorge & Vermögen Sven Brühlmann» zog starke Pferde wie auch einen der besten Hindernisreiter der Welt, James Reveley, auf die schönste Rennbahn der Schweiz. Lange hielt sich «Joli Cour» im hinteren Teil des grossen, ausgesprochen ausgeglichenen Feldes von zehn Pferden — scheinbar unauffällig. Doch im Schlussbogen arbeitete er sich nach Vorne und überwand den letzten Sprung so gut, dass er sich mit dem Favoriten «Krakan» ein Kopf-an-Kopf Rennen liefern und schlussendlich mit einer Länge gewinnen konnte.

Auch drei Flachrennen wurden an diesem Sonntag geboten. Das erste dieser Rennen „Preis der turffreunde.ch“ gewann der Favorit „Lord Of The Alps“, der eine gute Handicap-Marke aus Deutschland mitbrachte, überlegen. Sein Reiter Pablo Werder, der in Suhr aufgewachsen ist, reitet aktuell sehr gut und gewann dann auch das zweite Flachrennen, „Preis der Emil Frey AG Autocenter Safenwil und Defender“ mit «Monte Castelo», der eher als Aussenseiter gehandelt wurde. Im letzte Flachrennen des Tages, «Preis Jaisli Beck AG und Gönner», musste sich Pablo Werder jedoch trotz aller Anstrengungen geschlagen geben. „Diamond Haze“ mit Sally Langhard konnte sich gegen die spät angreifende «Königin Lucia» behaupten.

Im Cross zum Abschluss des Tages hätte alles andere als ein Sieg von «On Your Mark» überrascht. Die Besucher verfolgten das 4400 m lange Rennen voller Spannung und wurden nicht enttäuscht. Nachdem «Pridemann» mit Carina Schneider am Anfang durch den Parcours führte, übernahm nach einem Fehler am Sprung der an guter Stelle lauernde «On Your Mark» mit James Reveley im Sattel die Führung und siegte nach 28 Hindernissen sicher.

«Strahlender Sonnenschein, mitreissende Rennen und ein stimmungsvolles Rahmenprogramm: Der Renntag im Aarauer Schachen war ein voller Erfolg. Ein besonderes Highlight war das Jagdrennen, das mit zehn Startern ein beeindruckendes Feld bot und was wir seit Jahren nicht mehr hatten», begann der stolze ARV-Präsident Pascal Steudler seine Rede an die Ehrengäste. Mit herzlichen Worten begrüsste er ausserdem und insbesondere auch alle Mamis.

«Ein grosser Dank gebührt den zahlreichen Rennsponsoren, den Stiftern der Ehrenpreise, Siegerbouquets sowie allen Unterstützern des Aargauischen Rennvereins. Ohne dieses Engagement wäre ein Renntag in dieser Qualität nicht möglich – umso mehr verdient es Applaus. Die Organisation eines solchen Tages ist mit viel Herzblut verbunden – und mitunter auch mit schlaflosen Nächten meinerseits. Aber dank unserer neuen Geschäftsführerin, Olivia Ghilardi, sind die Vorbereitungen perfekt aufgegangen. Mir fehlen die Worte – sie hat das einfach grossartig gemeistert.» Ein Wermutstropfen bleibt dennoch: Die Suche nach neuen Sponsoren gestaltet sich zunehmend schwierig. Doch Tage wie dieser helfen, die bestehenden Partner zu begeistern – und sie auch für die kommende Saison zu gewinnen. Abschliessend fasst ARV-Präsident Pascal Steudler zusammen, dass er mit der Besucheranzahl und einem Wettumsatz von Fr. 79’901.- äusserst zufrieden ist.

Die Vielfältigkeit des Aarauer Schachens

Am 25. Mai findet der nächste Renntag im Aarauer Schachen statt. Der 78. Grosse Preis des Kantons Aargau wird zweifellos das Highlight des Renntages sein. Jedes Jahr bietet das Jagdrennnen, das mit Fr. 15’000.- dotiert ist und über 4200m und 15 Sprünge führt, spektakuläre Momente. Neben Ponyrennen werden wieder Trab-, Flach- und verschiedene Hindernisrennen ausgetragen.

Schon mit einem kleinen Wetteinsatz steigt die Spannung spürbar – kein Wunder, dass das Mitfiebern an der Wettkasse wieder möglich ist. Alles, was Sie zum Wetten wissen müssen, inklusive hilfreicher Tipps, finden Sie im kostenlosen Programmheft. Der Kindergarten bietet eine professionelle Betreuung für die jüngeren Besucher und das beliebte Ponyreiten ist wiederum vor Ort. Wir freuen uns bereits jetzt, Sie am Sonntag, 25. Mai, im wunderschönen Aarauer Schachen willkommen zu heissen.

Resultate 1. ARV-Renntag vom 11. Mai 2025

Rennen 1, Preis der Hufschmiede und Pferdefreunde: Sieger „Nuzzle’em“ (Sonnbauer Stefan)

Rennen 2, Preis der turffreunde.ch: Sieger „Lord Of The Alps“ (Werder Pablo)

Rennen 3, Mai-Preis der Stadt Lenzburg und Gruppe „Lenzburger Unternehmen“: Sieger „Enattof“ (Turrettini Henri)

Rennen 4, Preis der AXA Generalagentur Vorsorge & Vermögen Sven Brühlmann: Sieger „Joli Cour“ (Masson Antoine)

Rennen 5, Preis Emil Frey AG Autocenter Safenwil und Defender: Sieger „Monte Castelo“ (Werder Pablo)

Rennen 6, Preis für einen aktiven Freund der Pferderennbahn Aarau: Sieger „Harper Seabrook“ (Fernandes Elisa)

Rennen 7, Preis Jaisli Beck AG und Gönner: Sieger „Diamond Haze“ (Langhard Sally)

Rennen 8, Preis der Metzgerei & Partyservice Speck GmbH Aarau Rohr und Gönner: Sieger „On Your Mark“ (Reveley James)



Preis der Metzgerei & Partyservice Speck GmbH Aarau Rohr und Gönner Sieger «On Your Mark» mit James Reveley.

Bild: ZVG

Preis der Metzgerei & Partyservice Speck GmbH Aarau Rohr und Gönner Sieger «On Your Mark», mit James Reveley ganz rechts.

Bild: ZVG

Rennen 4 Preis der AXA Generalagentur Vorsorge & Vermögen Sven Brühlmann Sieger «Joli Cour» mit Antoine Masson.

Bild: ZVG