Polizei: Schusswaffeneinsätze auf Rekordtief

In den letzten 14 Jahren gab es noch nie so wenige Schusswaffeneinsätze wie im Jahr 2023. Insgesamt mussten die Schweizer Polizeikorps im vergangenen Jahr zweimal von der Schusswaffe Gebrauch machen, wie es in einer Mitteilung der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandantinnen und Polizeikommandanten heisst. Zugenommen haben im Jahr 2023 hingegen die Einsätze mit Elektroimpulspistolen, bei denen Stromimpulse ausgelöst werden mussten.