Die Kantonspolizei Aargau war am Sonntagmorgen mit verschiedensten Spezialisten gefordert.

Bild: RAN

Polizei verhaftet drei junge Einbrecher nach stundenlangem Einsatz

Nach einer Serie von Einbrüchen in Schöftland gelang es der Kantonspolizei Aargau, am Sonntagmorgen drei junge Männer festzunehmen, die verdächtigt werden, in mehrere Gebäude eingebrochen zu sein. Der Einsatz dauerte mehr als vier Stunden und involvierte sowohl die örtliche Feuerwehr als auch spezialisierte Polizeiteams.