Prächtiger Sonnenschein beim «verkürzten» Schöftler Märt

An der diesjährigen Ausgabe des Jahrmarktes musste man ganze 100 Meter weniger weit gehen, wenn man durch die Dorfstrasse an den Ständen vorbei flanieren wollte. Mit Start auf der Höhe der WSB-Haltestelle Nordweg, endete der Markt schon bei der Abzweigung in die Ruederstrasse und nicht erst weiter unten, wo es in die Picardie geht. Entlang der «Coop-Baustelle» gab es zudem nur einseitig Marktstände zu bewundern und an den Zugängen zum Markt standen grosse Lastwagen, die dazu dienten, bei einem möglichen Versuch Böses zu stiften, im Weg zu stehen.