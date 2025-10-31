Freuen sich über die Auszeichnung (von links): Regierungsrat Markus Dieth, Leiterin Amt für Verbraucherschutz Dr. Alda Breitenmoser und Pro Holz Präsident Anton Möckel.

Bild: Foto Basler Aarau

Pro Holz Aargau zeichnet kantonales Gebäude aus

Das Gebäude des Amts für Verbraucherschutz (AVS) in Unterentfelden ist von Pro Holz Aargau prämiert worden. Der Bau überzeugt durch seine innovative Holzbauweise, ökologische Materialwahl und architektonische Qualität – und gilt als Vorbild für künftige kantonale Projekte.