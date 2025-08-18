Projektwettbewerb als nächster Meilenstein für den Neubau des Suhrental Alterszentrums

Der Verwaltungsrat hat mit dem Architekturwettbewerb den nächsten Meilenstein für den Neubau des Suhrental Alterszentrums freigegeben (von links): Karsten Bugmann (VR-Präsident), Anja Gestmann, Matthias Lämmli, Lorenz Uebelhart und Cristoffel Schwarz.

Bild: ZVG

Mit dem Abschluss der Machbarkeitsstudie geht es in Schöftland weiter voran: Der Verwaltungsrat des Suhrental Alterszentrums hat eine vertiefte Prüfung der langfristigen Finanzierbarkeit mit einem detaillierten Businessplan über 20 Jahre vorgenommen. Auf dieser Grundlage gibt er den nächsten Meilenstein auf dem Weg zum Neubau frei: den Start des Architekturwettbewerbs.

Das Ziel des Wettbewerbs ist, ein überzeugendes Neubauprojekt mit einem geeigneten, erfahrenen Planungsteam zu realisieren. «Überzeugend bedeutet vor allem, eine moderne Infrastruktur mit hoher Wohn- und Aufenthaltsqualität für eine zeitgemässe Langzeitpflegeeinrichtung zur Verfügung zu stellen», erklärt Verwaltungsratspräsident Karsten Bugmann.

Zweistufiges Verfahren

Der Wettbewerb wird in einem zweistufigen Verfahren durchgeführt. In der ersten Phase werden unter den eingereichten Bewerbungen zehn Planungsteams ausgewählt, welche ihre Kompetenz im Bereich komplexer Gesundheitsbauten anhand von Referenzen nachweisen müssen. Zusätzlich kann die Jury maximal zwei Nachwuchsteams nominieren. In der zweiten Phase, dem eigentlichen Projektwettbewerb, arbeiten die ausgewählten Teams konkrete Entwürfe für den Neubau aus. Grundlage dafür bildet ein 25-seitiges Wettbewerbsprogramm, das auf dem Betriebskonzept und den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie basiert und die Anforderungen an das neue Alterszentrum detailliert beschreibt.

Grosszügiges Raumprogramm

Rund 126 grosszügige und wohnliche Einzelzimmer auf fünf Pflegestationen sollen entstehen. Diese werden mit 20 bis 24 Pflegestudios ergänzt. Ein öffentliches Restaurant dient als zentraler Begegnungsort. In einem separaten Gebäude entstehen mindestens 15 Alterswohnungen als Ersatz für die wegfallenden Alterswohnungen am Juraweg. Zum Thema Demenz sagt Cristoffel Schwarz, VR-Mitglied mit langjähriger strategischer und operativer Führungserfahrung im Gesundheitswesen: «Eine geschlossene Abteilung für an Demenz erkrankte Menschen ist aus heutiger Sicht nicht Teil der Planung. Vielmehr soll die Infrastruktur so gestaltet sein, dass demenziell Erkrankte sich frei bewegen können, während sich ihre Pflege und Sicherheit mittels technischer Mittel gewährleisten lässt.»

Erfahrene Jury

Der Architekturwettbewerb wird von einer breit zusammengesetzten und erfahrenen Jury begleitet, die unter der Leitung der Architektin Dalila Chebbi steht. Neben ausgewiesenen Fachpersonen wie den Architekten, bringt Reto Rüfenacht als Fachpreisrichter und ortsansässiger Architekt seine Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten ein, um eine bestmögliche Integration des Projekts ins Ortsbild sicherzustellen. «Der Verwaltungsrat freut sich, mit dem Architekturwettbewerb einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung zukunftsfähiges Suhrental Alterszentrum zu gehen – im Interesse der Bewohnenden, Mitarbeitenden und der gesamten Region», so VR-Mitglied Lorenz Uebelhart.

Bauprozess frühestens 2033 abgeschlossen