Wohl einmaliges Erlebnis: Die Schöftler Radballer (in Rot) im Duell gegen die Weltmeister aus Deutschland.

Bilder: ZVG

Radball auf Weltklasseniveau: Weltmeister triumphiert auch im Suhrental

In der Schöftler Sporthalle trafen sich am Samstag die besten Radballer Europas. Mit begeisternden Spielen sorgten sie für eine noch nie dagewesene Stimmung in der regionalen Radballszene. Im Finale kam es zur Revanche des WM-Finals von Göppingen. Auch das einheimische Duo Baumann/Schenk konnte einen Erfolg verbuchen.