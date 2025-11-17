Radball auf Weltklasseniveau: Weltmeister triumphiert auch im Suhrental
Radball auf höchstem Niveau bot das Weltcup-Turnier in Schöftland. Das deutsche Weltmeisterduo Stein 1 (Bernd Mlady/Raphael Kopp) musste sich im dritten Gruppenspiel überraschend den jungen Mosnangern Björn Vogel/Rafael Artho mit 4:7 geschlagen geben. Doch danach zeigten die Titelträger ihre ganze Klasse: Mit technischer Brillanz, perfektem Zusammenspiel und beeindruckender Routine dominierten sie das Geschehen bis zum Schluss.
Im hochklassigen Finalduell gegen die österreichischen Vizeweltmeister Dornbirn (Patrick Schnetzer/Stefan Feurstein) lieferten sich die Rivalen ein packendes Spiel, das erst in der Verlängerung entschieden wurde – zugunsten der Deutschen, die mit einem 10:7-Sieg einmal mehr ihre Ausnahmestellung im internationalen Radball bestätigten.
Auch das einheimische Team VC Schöftland (Michael Baumann/Freddy Schenk) bekam es in der Gruppenphase mit den Weltmeistern zu tun und zog sich trotz einer 3:9-Niederlage achtbar aus der Affäre. In den weiteren Partien zeigten die Schöftler Kämpferherz und Spielfreude, mussten jedoch einige unglückliche Gegentore hinnehmen. Im stimmungsvollen Platzierungsspiel gelang ihnen ein überzeugender 5:2-Erfolg gegen Dorlisheim (Thomas Leclerc/David Luck) – ein verdienter 9. Schlussrang und ein grosser Moment vor heimischem Publikum. Peter Villiger/LA