Wohl einmaliges Erlebnis: Die Schöftler Radballer (in Rot) im Duell gegen die Weltmeister aus Deutschland.
Bilder: ZVG
Sport

Radball auf Weltklasseniveau: Weltmeister triumphiert auch im Suhrental

 
- zuletzt aktualisiert am 17.11.2025 09:54
17.11.2025 00:10
In der Schöftler Sporthalle trafen sich am Samstag die besten Radballer Europas. Mit begeisternden Spielen sorgten sie für eine noch nie dagewesene Stimmung in der regionalen Radballszene. Im Finale kam es zur Revanche des WM-Finals von Göppingen. Auch das einheimische Duo Baumann/Schenk konnte einen Erfolg verbuchen.

Radball auf höchstem Niveau bot das Weltcup-Turnier in Schöftland. Das deutsche Weltmeisterduo Stein 1 (Bernd Mlady/Raphael Kopp) musste sich im dritten Gruppenspiel überraschend den jungen Mosnangern Björn Vogel/Rafael Artho mit 4:7 geschlagen geben. Doch danach zeigten die Titelträger ihre ganze Klasse: Mit technischer Brillanz, perfektem Zusammenspiel und beeindruckender Routine dominierten sie das Geschehen bis zum Schluss.

Im hochklassigen Finalduell gegen die österreichischen Vizeweltmeister Dornbirn (Patrick Schnetzer/Stefan Feurstein) lieferten sich die Rivalen ein packendes Spiel, das erst in der Verlängerung entschieden wurde – zugunsten der Deutschen, die mit einem 10:7-Sieg einmal mehr ihre Ausnahmestellung im internationalen Radball bestätigten.

Auch das einheimische Team VC Schöftland (Michael Baumann/Freddy Schenk) bekam es in der Gruppenphase mit den Weltmeistern zu tun und zog sich trotz einer 3:9-Niederlage achtbar aus der Affäre. In den weiteren Partien zeigten die Schöftler Kämpferherz und Spielfreude, mussten jedoch einige unglückliche Gegentore hinnehmen. Im stimmungsvollen Platzierungsspiel gelang ihnen ein überzeugender 5:2-Erfolg gegen Dorlisheim (Thomas Leclerc/David Luck) – ein verdienter 9. Schlussrang und ein grosser Moment vor heimischem Publikum. Peter Villiger/LA

TAGS: Galerie Radball Schöftland Sport

