Radio Summernight gewinnt den Prix Jeunesse 2025

Florence Altorfer und Benjamin Klaus dürfen für das Radio Summernight den Prix Jeunesse 2025 im Bundeshaus entgegennehmen. Die Auszeichnung erhielten sie für das nachhaltige Engagement in der Jugendförderung und Medienbildung.

Bilder: ZVG

Das Jugendradio Radio Summernight ist mit dem Prix Jeunesse 2025 ausgezeichnet worden. Der Preis wird jährlich im Rahmen der Jugendsession im Bundeshaus verliehen und ehrt Organisationen, die sich in besonderer Weise für Jugendliche einsetzen und deren Anliegen eine Stimme geben.

Radio Summernight mit Studios in Aarau und Rüti (ZH) überzeugte die Jury mit seinem nachhaltigen Engagement in der Jugendförderung und Medienbildung. Das Radioprojekt ermöglicht Jugendlichen, eigene Sendungen zu gestalten, gesellschaftliche Themen aus jugendlicher Sicht zu diskutieren und Verantwortung im Medienalltag zu übernehmen.

«Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel. Sie zeigt, dass junge Menschen selbst anerkennen, wie wichtig partizipative Medienarbeit ist», sagt Gian-Luca Biechler, Mitgründer und Projektleiter von Radio Summernight.