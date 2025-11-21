 
Sie sind hier: Home > Region > Radio Summernight gewinnt den Prix Jeunesse 2025
Florence Altorfer und Benjamin Klaus dürfen für das Radio Summernight den Prix Jeunesse 2025 im Bundeshaus entgegennehmen. Die Auszeichnung erhielten sie für das nachhaltige Engagement in der Jugendförderung und Medienbildung.
Bilder: ZVG
Region

Radio Summernight gewinnt den Prix Jeunesse 2025

 
- zuletzt aktualisiert am 21.11.2025 19:13
21.11.2025 19:13

Das Jugendradio Radio Summernight ist mit dem Prix Jeunesse 2025 ausgezeichnet worden. Der Preis wird jährlich im Rahmen der Jugendsession im Bundeshaus verliehen und ehrt Organisationen, die sich in besonderer Weise für Jugendliche einsetzen und deren Anliegen eine Stimme geben.

Radio Summernight mit Studios in Aarau und Rüti (ZH) überzeugte die Jury mit seinem nachhaltigen Engagement in der Jugendförderung und Medienbildung. Das Radioprojekt ermöglicht Jugendlichen, eigene Sendungen zu gestalten, gesellschaftliche Themen aus jugendlicher Sicht zu diskutieren und Verantwortung im Medienalltag zu übernehmen.

«Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel. Sie zeigt, dass junge Menschen selbst anerkennen, wie wichtig partizipative Medienarbeit ist», sagt Gian-Luca Biechler, Mitgründer und Projektleiter von Radio Summernight.

Das Jugendradio produziert täglich Live-Sendungen, Podcasts und Beiträge und führt zudem Workshops, Schulprojekte und Festivals zur Förderung von Medienkompetenz durch. PD
www.radiosummernight.ch

    TAGS: Aarau Jugend Medien

    Verwandte Themen
    Region

    Kurt W. Ineichen übergibt sein «Lebenswerk» – Behmen Holding AG wahrt die Eigenständigkeit
    Sponsored Content
    14. November 2025 10:15 Uhr
    Region

    Regionaler Sozialdienst neu in Hirschthal
    12. November 2025 12:31 Uhr
    Region

    Digitale Kommunikation: Nützlich, aber nicht der einzige Weg
    04. November 2025 09:51 Uhr
    Region

    Vorstand verstärkt – Mitgliederzahl wächst weiter
    02. November 2025 10:17 Uhr
    Region

    Neuer Betriebsplan sichert nachhaltige Waldpflege bis 2040
    31. Oktober 2025 17:01 Uhr