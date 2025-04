Rechnungsabschluss 2024: Dank Steuereinnahmen ein Plus 1,3 Millionen  

Auf der Ausgabenseite wirkt sich insbesondere der Aufwand für Berufsschulen (121’783 Franken), die Restkosten der Pflegefinanzierung (176’562 Franken) und der Gemeindebeitrag an das Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen (61’527 Franken) negativ aus. Der Anstieg der Energiekosten wurde bei der Budgetierung unterschätzt, der Mehraufwand im Bereich Liegen-schaften Verwaltungsvermögen und den Schulanlagen beträgt rund 136’000 Franken.

Die Investitionsrechnung schliesst exklusive der Spezialfinanzierungen mit Nettoinvestitionen von 1’862’278 Franken ab. Per Saldo resultiert aus der Erfolgs- und Investitionsrechnung ein Finanzierungsüberschuss von 2’132’566 Franken. Das Nettovermögen beträgt per 31.12.2024 total 3’676’464 Franken.

Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 181’150 Franken ab (Budget 119’700 Franken). Das Nettovermögen per Ende 2024 beträgt 4’751’009 Franken.

Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 22’217 Franken (Budget Ertragsüberschuss 16’300 Franken). Das Nettovermögen beträgt per Ende 2024 beträgt 1’097’609 Franken.

Die Fernwärme schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 23’977 Franken (Budget Ertrags-überschuss von 29’600 Franken) ab. Die Nettoschuld per Ende 2024 beträgt 70’532 Franken.