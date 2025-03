Red Boots Aarau: Hoti und Ásgeirsdóttir verlängern vorzeitig

Vanesa Hoti, die seit Sommer 2024 für die Red Boots Aarau spielt, hat sich mit 15 Einsätzen und drei Toren in der laufenden Saison als feste Grösse im Team etabliert. Ihre Erfahrung und ihr Einsatz machen sie zu einer unverzichtbaren Stütze im Mittelfeld. Auch die isländische Nationalspielerin Bergrós Ásgeirsdóttir, die ebenfalls seit Sommer 2024 in Aarau spielt, überzeugte mit ihrer Stabilität und Dynamik. In ihren elf Einsätzen brachte sie wichtige Impulse ins Spiel und gilt als Vorbild für ihre Mitspielerinnen.