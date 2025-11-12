Der Regionale Sozialdienst (RSD) ist neu im 2. Stock dieses Neubaus in Hirschthal und nicht mehr in Unterentfelden.

Bild: RC

Regionaler Sozialdienst neu in Hirschthal

Der Regionale Sozialdienst der sieben Verbandsgemeinden hat neue Räumlichkeiten in Hirschthal bezogen. Mit dem Umzug in den Neubau an der Neumatt¬strasse 1 ist der Standort nun wieder in einer Verbandsgemeinde angesiedelt. Zuletzt war die Organisation in Unterentfelden beheimatet. Zudem übernimmt ab Dezember 2025 Jenny Nöthiger die Geschäftsleitung des Regionalen Sozialdienstes.