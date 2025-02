Reise nach New York zur Vorbereitung der Weltkonferenz der Parlamentspräsidien

Von Suhr nach New York: Maja Riniker vertrat unser Land bei der UNO.

Liebe «Landanzeiger»-Leserinnen,

liebe «Landanzeiger»-Leser

Jedes Jahr sind die gemeinsamen Sportferien mit der Familie in Grindelwald ein Highlight der Win-terzeit. Bei traumhaften Wetterbedingungen konnten wir die wunderschöne Bergewelt geniessen und gemeinsam Skifahren. Es tut gut, nebst allen politischen und offiziellen Aktivitäten in Bern und in der ganzen Schweiz, unbeschwerte Zeit mit Familie und Freunden in der Natur zu geniessen.

Mitte Februar durfte ich interessante Tage in New York verbringen. Zunächst konnte ich die Stadt, die niemals schläft, zwei Tage lang privat erkunden. Von der schönen Aussicht aus einem Wolken-kratzer, der Brooklyn Bridge, einem Jazzclub, dem Guggenheim Museum, Eichhörnchen im Central Park bis hin zum Aargauer Treffen in der Restaurantküche von Daniel Humm folgte ein Highlight dem nächsten. Am dritten Tag ging es in meiner Funktion als Nationalratspräsidentin zur UNO. Nach einem Briefing auf der Mission (unter Leitung unserer Botschafterin Pascale Baeriswyl) nahm ich an Sitzungen mit den Parlamentspräsidenten aus Zambia, Canada, Bahamas, Qatar, Angola, Spanien, Côte d’Ivoire und anderen Ländern teil. Das Treffen hatte zum Ziel, die IPU-Weltkonferenz der Par-lamentspräsidien von Ende Juli 2025 in Genf vorzubereiten. Die IPU ist die Inter-Parlimentary Uni-on, die Dachorganisation über allen Parlamenten der Welt.

Direkt nach meiner Rückkehr ging ich weiter nach Bern zum Treffen der Ratspräsidien mit einer Delegation des Bundesrates. Es folgten Sitzungen der Verwaltungsdelegation und des Büros des Nationalrates. Das Büro besteht aus allen Fraktionschefs sowie dem ganzen Präsidium. Diese Sitzung leite ich. Sie hat zum Ziel, die Session vorzubereiten und alle Formalitäten vorzuberaten.

Zum Amt der Nationalratspräsidentin gehören auch spezielle Besuche. So fand am 20. Februar in der japanischen Botschaft in Bern die Feier zum Geburtstag seiner Majestät des Kaisers von Japan statt, inkusive Anstich eines Reisweinfasses. In meiner Rede betonte ich die Dankbarkeit über die sehr guten, langjährigen bilateralen Beziehungen und die Vorfreude auf meine Reise im April 2025 nach Japan.

Tags darauf konnte ich in meinem Büro im Parlamentsgebäude den Chargé d’Affaires der US-Botschaft empfangen.

Grosse Freude bereiten mir auch immer wieder die Besuche von Sportveranstaltungen. Es war mir eine grosse Ehre, am Weltcup Rennen in Crans-Montana dabei sein zu dürfen, als die drei Schwei-zer Franjo von Allmen, Marco Odermatt und Alexis Monney einen Dreifachsieg feierten und das Podest stürmten. Diese Leistung ist unglaublich toll. Solche Momente dank meinem Amt zu erle-ben, sind für mich wunderbare Erlebnisse und zeigen klar auf, dass es neben der Politik noch ganz andere Elemente in unserem Land gibt, die uns verbinden.

Ihre Maja Riniker

Nationalratspräsidentin

Maja Riniker schreibt monatlich und exklusiv im «Landanzeiger über die Erlebnisse und Begegnungen während ihres Präsidialjahres.

Interessante Begegnungen: Maja Riniker mit weiteren Parlamentspräsidien aus aller Welt.

bild: ZVG