Ruhiges Jahr und grosser Verdienst

Vize-Kommandant Thomas Zaugg (links) und Kommandant Yves Sommer (rechts) überreichten Michael Schär ein Geschenk für seine 35 Jahre Feuerwehrdienst im Uerkental.

Bild: ZVG

Am Schlussabend in der Mehrzweckhalle Bottenwil blickte die Feuerwehr Uerkental auf ein einsatzarmes, aber erfolgreiches Jahr zurück. Neben Dankesworten und Geselligkeit stand eine besondere Ehrung im Zentrum des Abends.

Mit einem gemütlichen Apéro startete die Feuerwehr Uerkental ihren traditionellen Schlussabend in der Mehrzweckhalle Bottenwil. Kommandant Yves Sommer führte durch den offiziellen Rapport, bevor die Feuerwehrangehörigen bei einem feinen Poulet-Nachtessen das Jahr Revue passieren liessen.

Mit 12 Einsätzen bis zum 8. November zeigte sich 2025 für die Feuerwehr erfreulich ruhig – grössere Ereignisse blieben glücklicherweise aus. «Das gibt uns Zeit, uns auf Ausbildung und Zusammenarbeit zu konzentrieren», sagte Kommandant Sommer.

Für die drei Verbandsgemeinden Bottenwil, Uerkheim und Wiliberg überbrachte Gemeindeammann Silvan Bärtschi (Bottenwil) den Dank der Bevölkerung und den Behörden. Er würdigte den Einsatz und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute, die rund um die Uhr für Sicherheit und Schutz sorgen.

Ein besonderer Moment des Abends war die Ehrung von Wachmeister Michael Schär, der nach 35 Jahren Feuerwehrdienst in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Schär begann seinen Dienst noch bei der Feuerwehr Wiliberg, bevor diese 2006 in den Feuerwehrverbund Uerkental integriert wurde. Kommandant Yves Sommer und Vize-Kommandant Thomas Zaugg dankten ihm herzlich und überreichten ihm als Zeichen der Anerkennung eine gravierte Pfeffermühle in einem Strahlrohr.

Zum Abschluss richtete Yves Sommer seinen Dank an alle Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, an die Feuerwehrkommission, die Nachbarfeuerwehren sowie die Gemeinderäte für die stets gute Zusammenarbeit.

Ein Ausblick durfte ebenfalls nicht fehlen: Im Jahr 2026 feiert die Feuerwehr Uerkental ihr 20-jähriges Bestehen. Geplant ist ein Jubiläumstag mit vielen Attraktionen zum Anschauen und live miterleben.

Nach dem offiziellen Teil lud die Bar zum gemütlichen Ausklang ein – ein geselliger Abschluss eines engagierten Feuerwehrjahres. RAN