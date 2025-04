Runder Tisch: Gemeinsam Wege aus dem Hausärzte- und Fachkräftemangel gesucht

Mit einem offenen Austausch begann Anfang April in Schöftland die Suche nach Lösungen für die medizinische Grundversorgung der Zukunft. Der vom Regionalverband Suhrental (RVS) organisierte Runde Tisch unter dem Motto „Gesundheitsversorgung im Suhrental und Ruedertal – Gemeinsam stark für die Zukunft“ brachte 32 Teilnehmende zusammen. Ziel war es, gemeinsam Wege zu finden, um den zunehmenden Hausärzte- und Fachkräftemangel in der Region durch Kooperationen und neue Versorgungsmodelle abzufedern.

Impulse aus der Praxis – Stimmen aus dem Netzwerk

Den inhaltlichen Auftakt machten kurze, prägnante Impulsreferate, die die Herausforderungen aus verschiedenen Perspektiven beleuchteten. Der Hausarzt und Grossrat Dr. med. Severin Lüscher schilderte eindrücklich, wie die Überlastung der Hausärzte insbesondere in ländlichen Gebieten die Versorgungssicherheit gefährdet. Ergänzt wurde seine Analyse durch Beiträge von Simone Rosenkranz (Spitex Suhrental Plus), Isabelle Brunner (Lindenapotheke), Jürgen Gaulke (Alterszentrum Suhrental) sowie Cornelia Bock (Preventica AG). Ihr gemeinsames Fazit: Nur durch eine engere Zusammenarbeit und das Denken über die eigenen Grenzen hinaus könne die Gesundheitsversorgung langfristig gesichert werden.

Region spürt den Wandel in der medizinischen Versorgung

Möglichkeiten und Chancen für die Zukunft

Im Anschluss an die Referate vertieften die Teilnehmenden ihre Überlegungen in Gruppen-Workshops. In intensiven Diskussionen wurden verschiedene medizinische Sichtweisen und politische Interessen zusammengetragen. Gemeinsam suchte man nach Lösungsansätzen, wie eine innovative und zukunftsfähige Grundversorgung für das Suhrental und Ruedertal gestaltet werden könnte.