Safenwil: Schnelle Festnahme nach Einbruchalarm

Ein Bewohner von Safenwil erhielt am 2. Oktober, um 10.30 Uhr, einen Alarm auf sein Handy. Seine private Videokamera detektierte Personen in seinem Garten. Als er die Aufzeichnung anschaute, erblickte er auf den Bildern zwei junge Männer, die um sein Haus schlichen. Sofort meldete er den Vorfall via Polizeinotruf. Die Kantonale Notrufzentrale schickte umgehend mehrere Patrouillen nach Safenwil.