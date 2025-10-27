OK-Präsident Markus Wittig anlässlich des ersten Infoabands zur Safenwiler Gewerbeausstellung SAGA26, die im Classic Center der Emil Frey Classics AG stattfindet.

Bild: RAN

SAGA26: Jetzt anmelden und vom Frühbucherrabatt profitieren

Safenwil rüstet sich für ein Highlight: Vom 12. bis 14. Juni 2026 bringt die SAGA26 das regionale Gewerbe gross raus. Unternehmen, Vereine und Organisationen können sich ab sofort anmelden – wer dies bis zum 15. November 2025 tut, profitiert von einem attraktiven Frühbucherrabatt. Der Anmeldeschluss ist am 15. Januar 2026.