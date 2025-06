Sanierung sorgte für Diskussion – «Neue Leute» werden gesucht

«Neue Leute gesucht»

Das Traktandum «Verschiedenes» liess die Hirschthaler einmal mehr aufhorchen. «Neue Leute gesucht», so Gemeindeammann Irene Bärtschi. Neben Gemeinderat Markus Goldenberger kündigte unter anderen auch Simon Dutoit, Präsident der Finanzkommission, seine Demission an. Gesucht wird zudem ein Nachfolger für den in Rente gehenden Gemeindeschreiber Alfred Müller. Zur Diskutieren gab zuletzt noch die Wasserqualität. Obwohl der Gemeinde eine einwandfreie Qualität bescheinigt wurde, zielte eine Nachfrage auf die untersuchten Stoffe und inzwischen ist auch die Rednerin an der Bundesfeier bekannt geworden. Es handelt sich um die Aargauer Nationalrätin Maya Bally (Die Mitte). Die musikalischen Akzente setzt Gogo‘s Band.