Sascha Amhof: «Wir sind ein Dorf, das über Grenzen hinweg denkt»

Die grauen Wolken, die sich über dem Kretz-Areal in Erlinsbach AG ausgebreitet haben, kontrastieren die Stimmung, welche die Einwohnenden der Talschaft für die Bundestagsfeier mitgebracht haben. Die Musikgesellschaft Erlinsbach, die die Feier organisiert hat, empfängt am 1. August ihre Gäste. Bei einem Apéro – offeriert von den beiden Gemeinden Erlinsbach AG und SO – wird gemeinsam gegessen, geplaudert und gelacht.