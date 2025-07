SC Aarefisch holt zehn Medaillen an der Junioren-Schweizermeisterschaften in Lausanne

Das galt auch für das startende Elite Team des Schwimmclubs Aarefisch Aarau, vier Männer und acht Frauen, die meisten von ihnen sind noch in den Juniorenkategorien der 16-18-Jährigen startberechtigt. Diese Juniorinnen und Junioren erkämpften sich 10 Podestplätze, vor allem in den verschiedenen Freistildistanzen. So belegte Linda Egger (2007), die bei allen ihrer fünf Starts neue Bestzeiten schwamm, den 2. Rang über 50m Freistil in 27.17 und 100m in 58.89, Joshua Thölking (2009), gewann über 100m, 200m, 400m und 800m Freistil jeweils Bronze ebenso wie Soyala Déverin (2007) über 400m, 800m und 1500m. Rückenspezialist Fabian Radam (2008) stand als 2. mit einer neuen Bestzeit von 2:12.74 über 200m auf dem Juniorenpodest.

Daneben gab es weitere Qualifikationen von Michelle Armandi, Chiara Haller und Twyla Reinhard für die Finalläufe, die jeweils am Nachmittag ausgetragen wurden. Für das beste Resultat in einem Staffelrennen dem 8. Rang 4 x 100m Freistil in 4:00.09 sorgten Linda Egger, Soyala Déverin, Michelle Armandi und Twyla Reinhard.



Das Trainer- und Betreuerteam unter der Leitung des Cheftrainers Dirk Thölking aus Suhr war mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden, eröffnen diese für die Zukunft in der offenen Kategorie doch etliche Perspektiven, da fast alle Schwimmerinnen und Schwimmer der Aarefisch Elite den Leistungssport Schwimmen fortsetzen. Für den Aarefisch folgt das letzte Sommer Highlight nun nächsten Donnerstag mit der Nachwuchs Schweizermeisterschaft in der modernen Wettkampfarena des Campus Sursee, die mit einer zwölfköpfigen Mannschaft der Jahrgänge 2010 und jünger bestritten wird.



SCA