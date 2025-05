Schiessanlage Obertel saniert und modernisiert – Nina Christen im Interview

Von Remo Conoci Text und Bilder



Bereits 2023 startete die Planung zur umfangreiche Sanierung der Schiessanlage Obertel in Suhr. Die beteiligten Gemeinden Oberentfelden, Gränichen, Suhr und Teufenthal investierten knapp 782’000 Franken um Altlasten abzubauen und gleichzeitig eine neue Ploytronic-Anlage zu installieren. Beiträge von Bund und Kanton reduzierten die Anteil der Gemeinden um rund die Hälfte. Beim Rückbau wurden an der 300m-Anlage fast 2800 Tonnen mehrheitlich stark belastetes Material abgetragen und durch saubere Erde ersetzt. Die abgetragene Bleimenge beläuft sich auf 5735 Kilogramm. Mit den heute gültigen Anforderungen des Bundes werden neuerliche Versmutzungen baulich vermieden.



Neu verfügt die Anlage Obertel zudem über ein modernes Trefferanzeigesystem. «Die Resultate werden digital erfasst und sind online sofort verfügbar», hielt Romano Brignoli von der Firma Polytronic bei einem kurzen Votum fest. Roland Leu von der ausführenden Firma «Leu & Helfenstein» fügte dem an, dass die Arbeiten ohne Probleme ausgeführt werden konnten.



«Im Obertel steht die einzige Jagdschussanlage im Aargau»

Suhrs Gemeindepräsidentin Carmen Suter freute sich, dass such eine Kleinkaliberanlage und insbesondere die einzige Jagdschussanlage im Kanton Aargau im Obertel betrieben wird: «Wir haben verschiedene Schützenvereine, Polizeien, Waffenhändler und Jäger, die diese Anlage nutzen. Hier führt der Kanton auch die Jagdprüfungen durch, welche eine effiziente und sichere Jagd im Aargau gewährleisten»

Vor und nach dm Festakt hatten Schützinnen und Schützen Gelegenheit, die Anlagen im Rahmen des Feldschiessens zu testen, während dessen gab es Leckeres vom Grill, aber auch musikalische Unterhaltung. So trat einerseits der Tambourenverein Oberentfelden Muhen auf und andererseits die Jagdhornbläser-Gruppe Freiwild Wiggertal.



Sie alle kamen zum Schluss in den Genuss eines spannenden Interviews mit der Olympiasiegerin Nina Christen. Die heute 31-Jährige holte 2021 Gold im 50-m-Kleinkalibergewehr-Dreistellungskampf und blickt auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück. Das Interview führte Gränichens Gemeinderat André Mumenthaler:



Nina, kannst du dich unseren Zuhörenden mit ein paar Sätzen vorstellen?

Ich schiesse, seit ich etwa 10 oder 11 Jahre alt bin. Angefangen habe ich mit Luftgewehr und Kleinkaliber, hautsächlich Dreistellung, ab und zu auch mal 300m. Diese Karriere habe ich aber noch vor mir (lacht). International schiesse ich auf 10 und 50m. Seit 2016 schiesse ich als Profisportlerin, also seit bald zehn Jahren. Wie jeder andere Job ist auch dieser nicht immer nur cool, ich bin aber immer drangeblieben. Als Ausgleich mache ich Langlauf, wandere gerne und als Hobby bin ich daran, das Helikopterfliegen zu lernen.