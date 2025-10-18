Schönenwerd gewinnt den Supercup 2025
Was für ein Auftakt in die neue Volleyballsaison! Bei der elften Austragung des Supercups gelingt Volley Schönenwerd vor 1674 Zuschauenden in der Sporthalle Gümligen die grosse Überraschung: Die Solothurner gewinnen gegen den Serienmeister Volley Amriswil mit 3:1 Sätzen (21:25, 25:21, 25:22, 25:22) und sichern sich damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Supercup-Titel.
Nach einem verhaltenen Start und dem Satzverlust zu Beginn fand Schönenwerd immer besser ins Spiel. Mit druckvollen Services, stabiler Annahme und cleveren Angriffen drehten die Solothurner die Partie und entschieden die folgenden drei Durchgänge knapp, aber verdient für sich.
Trainer Petrov Atanas zeigte sich nach dem Triumph hochzufrieden: «Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Sie hat das umgesetzt, was wir trainiert haben – technisch und taktisch auf sehr hohem Niveau. Dieser Titel ist ein perfekter Start in die Saison.»
Zum wertvollsten Spieler der Partie wurde Schönenwerds Aussenangreifer Cyril Kolb gewählt. Der Nationalspieler hatte bereits im Sommer mit einer starken EM-Qualifikationskampagne überzeugt und krönte nun seine Leistung: «Es ist einfach grossartig! Letztes Jahr waren wir so knapp dran – und jetzt endlich zu gewinnen und auch noch MVP zu werden, das ist der Hammer!», freute sich Kolb.
Mit dem ersten Titel der Saison hat sich Volley Schönenwerd eindrucksvoll in Position gebracht – und gezeigt, dass im Schweizer Volleyball 2025 mit den Solothurnern zu rechnen ist. Swiss Volley/LA