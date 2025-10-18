Die Spieler von Volley Schönenwerd feiern ihren ersten Supercup-Triumph: Mit dem 3:1-Sieg über Volley Amriswil holen die Solothurner in Gümligen erstmals die begehrte Trophäe.

Bild: ZVG

Schönenwerd gewinnt den Supercup 2025

Beim Volleyball Supercup in Gümligen setzt sich Volley Schönenwerd gegen Favorit Volley Amriswil in vier Sätzen durch und holt erstmals den begehrten Pokal. MVP wird Schönenwerds Aussenangreifer Cyril Kolb.