Schreinerei Schmidli AG geht in die nächste Generation

Vom Vater zum Sohn: Jan Fehlmann (links) freut sich auf seine Aufgaben als neuer Geschäftsleiter der Schreinerei Schmidli AG in Buchs. Christian Fehlmann (r) tritt aus gesundheitlichen Gründen ins zweite Glied zurück.

Bild: Jil Lüscher

Wechsel in der Geschäftsleitung der Schreinerei Schmidli AG in Buchs: Mit Jan Fehlmann übernimmt per 1. Mai die zweite Generation das Ruder des Unternehmens. Eines, das in der Region einen ausgezeichneten Ruf geniesst und auf eine treue Stammkundschaft zählen darf.

Wer die Verkaufsräumlichkeiten der Schreinerei Schmidli AG an der Rösslimattstrasse 40 in Buchs betritt, taucht ein in eine inspirierende Welt. Das breite Angebot des Unternehmens offenbart sich hier anschaulich strukturiert: Küchen, Schränke, Regale, Türen oder Möbel, alles wird im Unternehmen angefertigt, alles in bester Qualität und ausgerichtet auf das individuelle Budget der Kundschaft.

Fast nichts ist unmöglich

«Die betriebseigene Ausstellung, die Produktion und die ausgebildeten Fachleute verarbeiten Ihr Bauvorhaben von der Planung bis zur Ausführung ganz nach Ihren Vorstellungen», heisst es auf der Homepage www.schmidli-ag.ch. Und weiter: «Wir suchen mit Ihnen immer eine erstklassige Lösung. Bei uns werden Träume Wirklichkeit, (fast) nichts ist unmöglich».

Die anfängliche Skepsis vor den verantwortungsvollen Aufgaben, die als Chef eines Betriebes mit 10 Angestellten, darunter auch zwei Lehrlinge, auf ihn warten würden, sei längst einer grossen Vorfreude gewichen, lässt sich Jan Fehlmann zitieren. «Ich werde ja nicht ins kalte Wasser geworfen, sagt der 27jährige, angehende eidg. diplomierte Schreinermeister. Der Teamgedanke in der Belegschaft spiele, gegenseitige Unterstützung sei eine Selbstverständlichkeit. Und als Projektleiter sei er mit der DNA des Unternehmens schliesslich auch bestens vertraut.

Die Schreinerei Schmidli AG wurde 1955 von den Brüdern Bruno und Heinz Schmidli gegründet. Christian Fehlmann hat das Unternehmen anfangs 2001 erworben und in eine AG umgewandelt. Nach zwei MS-Schüben im Jahr 2017 übergab Christian Fehlmann die operative Leitung an Michael Lanziero, der das Unternehmen nun wieder verlässt. «Er hat als Geschäftsführer einen ausgezeichneten Job gemacht, wir haben ihm viel zu verdanken», betont Christian Fehlmann. Der Wechsel in der Leitung des Unternehmens zu Jan Fehlmann sei in der strategischen Entwicklung der Schreinerei Schmidli AG eingeplant gewesen.

Serviceorientiertes Handwerk

Flexibilität, Kundennähe und kurze Reaktionszeiten – diese drei Eigenschaften nennen Vater und Sohn Fehlmann unisono auf die Frage, was die Kundschaft an der Schreinerei Schmidli AG in Buchs besonders schätze. Auch unter der neuen Geschäftsführung bleibt der Anspruch, «stets die bestmögliche Qualität zu liefern, unabhängig vom Auftragsvolumen», sagt Jan Fehlmann und ergänzt: «Uns ist keine Arbeit zu klein». Ein Motto, das besonders bei Servicearbeiten für kleinere und grössere Reparaturen jeglicher Art zu tragen komme: «Alle Reparaturen werden von unseren Fachleuten prompt, zuverlässig und zeitnah erledigt».

Zuverlässigkeit, Qualität und ein faires Preis-/Leistungsverhältnis, dank dieser Versprechen habe die Schreinerei Schmidli AG in den vergangenen Jahrzehnten eine Stammkundschaft aufbauen können, die dem Unternehmen auch unter der Leitung von Jan Fehlmann ganz bestimmt die Treue halten wird. Jil Lüscher