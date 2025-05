«Schule trifft Wirtschaft» bleibt im Fokus

Jahresrechnung und Budget 2025 passierten trotz Minus einstimmig. Ebenso wurde der Vorstand mit Präsidentin Monika Hochuli in ihren Ämtern unisono bestätigt. Mit nur wenigen Gegenstimmen billigten die Stimmberechtigten den Beitritt in den Verein «Regiomesse». Laut dessen Präsident Pascal Blum waren bereits acht Gewerbevereine aus dem Bezirk Zofingen zuvor beigetreten. Bei einigen steht die Entscheidung noch aus. Ziel ist eine regionale Messe, mit deren Durchführung aber frühestens in drei bis vier Jahren zu rechnen ist. Die nächste eigene Gewerbeausstellung in Kölliken böte sich für 2028 an, dann könnte der Gewerbeverein gleichzeitig sein 100-Jahre-Jubiläum feiern. Derweil sieht das Jahresprogramm 2025 unter anderem eine weitere Auflage von «Schule trifft Wirtschaft» in Kooperation mit der Kreisschule Kölliken-Muhen am 6. November vor.