Die Schweizer Basketballerinnen feiern ihren Sieg gegen Montenegro in der Aarauer Schachenhalle.

Bild: RAN

Schweizer Basketballerinnen halten den EM-Traum am Leben – jetzt braucht es am Sonntag einen weiteren Sieg

Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft der Frauen feiert in der Schachenhalle in Aarau einen wichtigen Sieg in der EM-Qualifikation. Mit einem 55:47-Erfolg (25:29) über Montenegro bleiben die Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft 2025 lebendig.