«Schweizer Erfolgsmodell: Anstand, Respekt und Fleiss»

Ehrengast Thierry Burkart (vorne rechts) mit Unterkulms Gemeindeammann Emil Huber, Unterkulms Gemeinderat Urs Schläpfer und Teufenthals Gemeindeammann Niklaus Boss (von links).

Bild: KF

Der Aargauer Ständerat Thierry Burkart war der Festredner an der gemeinsamen Bundesfeier von Unterkulm und Teufenthal. Diese war sehr gut besucht und fand im Regionalen Schwimmbad Mittleres Wynental in Unterkulm statt.

Die Badehose hatte Thierry Burkart nicht mitgenommen an seinen 1.-August-Auftritt in der Badi in Unterkulm. Ein Manuskript seiner Festrede auch nicht. Mitgebracht aber hatte der Aargauer Ständerat eine frei vorgetragene Rede, die auch jene Zuhörerinnen und Zuhörer im Badi-Festzelt beeindruckte und in den Bann zog, die das politische Heu nicht auf derselben Bühne haben.

Begrüsst wurde der Ostaargauer von Simone Wiederkehr-Läuchli, Gemeinderätin in Unterkulm, sowie Alexander Allmann, Gemeinderat in Teufenthal. Wie schon im Vorjahr organisierten die beiden Nachbarsgemeinden die Bundesfeier gemeinsam. Thierry Burkart hatten sie bereits früh angefragt, genauer am 21. August letzten Jahres, erklärte Simone Wiederkehr-Läuchli. Teufenthals Gemeindeammann Niklaus Boss erklärte, dass im Vorjahr Maja Riniker hier eine tolle Festrede hielt und danach Nationalratspräsidentin wurde, und fügte an: «Wer weiss, welchen politischen Karrieresprung Thierry Burkart nach seinem Besuch bei uns macht, wenn seine Rede gut ist.»

Parteigräben überwinden, um Probleme zu lösen

Mit seiner frei vorgetragenen Rede punktete Thierry Burkart auch bei politisch anders gesinnten. Seine Standortbestimmung der Schweiz – wo stehen wir, wo wollen wir hin? – verband der 49-Jährige unter dem Eindruck des Zoll-Schocks aus den USA, sowie mit den zahlreichen Herausforderungen für unser Land. «Erinnern wir uns an das Schweizer Erfolgsrezept: Anstand, Respekt und Fleiss», forderte er.

Es brauche nun einen Willen, Lösungen zu finden, die aus einem breiten Kompromiss resultieren, forderte Burkart. «Die Parteien sind jedoch immer weniger bereit zu diesen Kompromissen, obwohl sie dem Land dienen würden, aber sie bringen ihnen an der Wahlurne keine Stimmen», erklärte der Mann, der noch bis Oktober Präsident ist der FDP Schweiz.

Schwimmen tat Thierry Burkart nicht in Unterkulm. In seiner Rede nicht und in der Badi auch nicht. Dafür blieb er noch ein bisschen im Festzelt und gönnte sich ein Zmittag. Danach hielt er noch zwei weitere 1.-August-Reden. Frei von der Leber, ohne Manuskript. Kaspar Flückiger

Rief bei seiner Festrede zu mehr Gemeinsamkeit auf: Ständerat Thierry Burkart.

Die gemeinsame Bundesfeier von Unterkulm und Teufenthal im Badi-Festzelt war gut besucht.

Gruppenbild mit den Organisatoren, von links: Alexander Allmann (Gemeinderat Teufenthal), Simone Wiederkehr-Läuchli (Gemeinderätin Unterkulm), Ehrengast Thierry Burkart und Niklaus Boss (Gemeindeammann Teufenthal).

