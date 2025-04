Schwimmen SC Aarefisch veranstaltete Langbahn-SM in Aarau

So richtig lanciert wurde diese SM bereits am Donnerstagmorgen, als Weltrekordhalter Noé Ponti im Vorlauf über 50m Schmetterling mit seiner Zeit von 22.77 Sekunden eine neue Jahresweltbestleistung schwamm. Er verbesserte damit seine eigene Bestmarke, die er Mitte Februar in Dubai aufgestellt hat um 6 Hundertstelsekunden. Auch Olympiamedaillengewinner Roman Mityukov lieferte im Finale über 200 Meter Rücken mit 1:55.64 eine neue Jahresweltbestleistung ab.



Bemerkenswerte Leistungen der Aarefisch-Schwimer

Die Elite des Schwimmclubs Aarefisch war mit einem 14-köpfigen Team unter der Leitung von Cheftrainer Thölking am Start. Das beste Resultat gelang Soyala Déverin (Jahrgang 2007) mit einem 7. Rang über 800m Freistil. Daneben schwamm sie auch über 200m, 400m und 1500m Freistil in den Finalläufen. Die beiden Rückenspezialisten Twyla Reinhard über 50m und Fabian Radam über 200m erreichten je einen 9. Rang. Mit ihren bemerkenswerten Zeiten qualifizierten sich alle drei für den Topwettkampf AP Race London International von Ende Mai mit der Regionalauswahl Zentralschweiz West.

Später schwammen auch Chiara Haller über 200m Brust und in verschiedenen Freistildistanzen Linda Egger. Die beiden jüngsten Starter des SC Aarefisch Aarau, die 15-jährige Andreina Hoffmann und der 16-jährige Joshua Thölking beendeten ihre Rennen meistens mit neuen persönlichen Bestzeiten. Letzterer startete über 200m und 400m Freistil sowie über 200m Rücken bereits in den B-Finals als einer der schnellsten Junioren mit Jahrgang 2009. Thölking hatte sich auch schon zwei Wochen zuvor über 1500m Freistil in eine gute Ausgangslage für die Open Water Junioren-Europameisterschaft gebracht. Diese Leistung muss er jetzt noch an einem weiteren Qualifikationswettkampf bestätigen.



Mit zwei 8. Rängen gelangen den Aarefisch-Staffeln der Damen zwei gute Rennen über 4x200m Freistil (Déverin, Egger, Michelle Armandi, Reinhard) und über 4x100m Freistil in (Egger, Hoffmann, Reinhard, Déverin). Dank den Resultaten in ihren Einzel- und Staffelrennen kommt Déverin nun zu einem internationalen Einsatz als Staffelschwimmerin des Junioren-Nationalkaders.



Positive Bilanz

Cheftrainer und OK Mitglied Dirk Thölking war mit den zahlreichen Qualifikationen für die Finalläufe der Schwimmerinnen und Schwimmer an den vier Wettkampftagen sehr zufrieden und blickte zusammen mit der Personalverantwortlichen Iris Laube auf eine Meisterschaft zurück, die den exzellenten Ruf des Aarefisch als Wettkampfveranstalter weiter festigte.



Urs Hochuli