Sieg Nummer 7 in Folge

7 Siege in Serie, das hat es beim FC Aarau seit den Aufzeichnungen ab 1981 in der Meisterschaft noch nie gegeben. Weder im Meister-Jahr 1993 noch in der Aufstiegssaison 2012/13, und auch nicht in den Jahren des Fast-Aufstiegs 2019 und 2022 gelang dieses Kunststück. Geht man etwas weiter zurück in der Statistik, findet man in der Saison 1943/44 ebenfalls 7 Siege in Serie. Ob diese Spiele tatsächlich hintereinander stattfanden ist unklar, denn während den Kriegsjahren gab es immer wieder Verschiebungen. Eine sehr beeindruckende Serie gelang den FCA darüber hinaus in der Saison 2018/19. Damals schaffte es der Club unter Trainer Patrick Rahmen in 26 Spielen nur ein einziges Mal zu verlieren. Eine Serie mit 7 Siegen in Folge, gab es aber auch da nicht.