Silber-Coup für Schweizer Kunstturner dank Aargauer Power

Die Schweizer Nationalmannschaft überzeugte in der Qualifikation mit 245,727 Punkten und musste sich einzig dem überlegenen Team aus Grossbritannien geschlagen geben. Weil bei dieser EM kein separater Teamfinal stattfand, wurde das Resultat direkt nach der Qualifikation gewertet – und brachte der Schweiz nach Bronze 2016 in Bern nun den verdienten Sprung auf Rang zwei.

Ein historischer Erfolg, an dem fünf Turner mit Aargauer Wurzeln grossen Anteil hatten: Neben Noe Seifert, Florian Langenegger und Luca Murabito standen auch die Brüder Luca und Matteo Giubellini im Einsatz. Besonders bemerkenswert: Die junge Mannschaft wuchs an fast allen Geräten über sich hinaus – und stellte eindrucksvoll unter Beweis, wie viel Potenzial in der nationalen Turnförderung steckt.

Seifert gewinnt Mehrkampf-Quali

Murabito überrascht als Einzelstarter

Für eine besondere Überraschung sorgte Luca Murabito. Der Aargauer startete in Leipzig nicht im offiziellen Schweizer Team, sondern als Einzelturner. Umso beachtlicher ist sein 5. Rang am Boden – er qualifizierte sich damit für den Gerätefinal am Wochenende. Auch Luca Giubellini schaffte mit Rang 7 am Boden den Sprung unter die Top 8.