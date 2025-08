Silvan Hilfiker: «Heimat braucht Verantwortung, Sicherheit und Toleranz»

Als Festredner sprach Silvan Hilfiker, Grossrat und Fraktionspräsident der FDP Aargau, sowie CEO der Hypothekarbank Lenzburg. In seiner pointierten Ansprache lud er die gegen 300 Gäste ein, sich selbst zu fragen, was Heimat für sie bedeute: ein Ort, ein Gefühl, ein Mensch? Für ihn persönlich sei Heimat dort, wo Freunde sind und wohin man gerne zurückkehrt – konkret: die Schweiz, der Aargau und für ihm das Freiamt.

Hilfiker bezeichnete die Schweiz als eines der sichersten Länder der Welt – ein Umstand, der keineswegs selbstverständlich sei. Er berichtete von Erlebnissen in Südafrika, wo Sicherheit ein tägliches Thema ist. In der Schweiz gelte es, die vorhandenen Strukturen zu pflegen, statt sie durch Bürokratie oder übertriebene Kleinigkeitskontrolle zu schwächen. Polizeimittel, so sein Appell, sollten auf echte Sicherheitsbedürfnisse konzentriert bleiben.