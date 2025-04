Singen und Tanzen sind ihre Passion

Nach einem feinen Nachtessen aus der Küche von Rolf Mosimann, welcher vom Jodlerchörli Suhrental unterstützt wurde, serviert durch die Mitglieder des Damenturnvereins Muhen, stellte Beat Müller die attraktive Moderatorin, Anita Theiler, vor, die eine wunderschöne «Berner Tschöpplitracht» trug, die nur zu besonderen Gelegenheiten getragen werden darf, also am Trachtenabend Muhen. Dann stand er auf der Bühne, ein flotter Chor. Dargebracht wurden «Dä liess ig y» sowie «Nöis Läbe». Am Dirigentenpult stand Susanne Heule, die spontan einsprang weil der im Programm angekündigte Hans Peter Banga nicht verfügbar war. Singen und Tanzen ist bereits die Passion der «Youngsters», der Kindergruppe. Betreut wird der Kinderchor von Marlyse Hilfiker, welche selber seit sagenhaften 60 Jahren Mitglied des Trachtenchores Muhen ist. Singen und Trachten beherrschen auch heute noch ihr Leben und Wirken. Tanzen lernen die Kinder unter der Leitung von Therese Kretz Humbel.

Die Tanzgruppe des Chors bot anschliessend zwei Tänze dar, «Caroline» und «Pöschtler-Schottisch», souverän begleitet von den Schenkenberger Ländlerfründe, welche auch die Kindertanzgruppe unterstützten. Mit einem originell gestalteten Liederstrauss, mit zum Teil bekannten Melodien und Rhythmen, wie «wie geht’s, wie stets», oder «s’Vreneli ab em Guggisberg», «der grüne Kaktus», einem Ausflug ins Englische und zum Schluss «i gloub jetz hock i ab» wurde der erste Teil beendet.