Soforthilfe mit Verzögerung

Die Gesteins-, Eis- und Drecklawine in Blatten VS ist noch nicht zum Stillstand gekommen, da landen schon die ersten Spenden-Aufruf-Mails im Haus. Verständlich, die Bevölkerung braucht unsere Hilfe. Die Solidarität ist gross. Wenn es Landsleute trifft, noch viel grösser.

Doch wo geht dieses Geld hin? «Alle Spenden über diesen Aufruf fliessen in unseren Fonds für Katastrophenfälle in der Schweiz», schreibt Caritas im Mail am Katastrophentag. «Wenn mehr Spenden zusammenkommen, als die Menschen in Blatten benötigen, werden sie in einer nächsten Inland-Katastrophe eingesetzt.» Das klingt gut.