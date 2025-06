Sonderschulbedarf steigt – Schule Suhr reagiert rasch

Im Kanton Aargau gibt es zu wenig Sonderschulplätze für Schülerinnen und Schüler mit ausgewiesenem Sonderschulungsbedarf. An seiner Sitzung vom 18. Juni hat der Regierungsrat des Kantons Aargau entschieden, regionale Spezialklassen mit mindestens 30 Wochenlektionen pro vier bis acht Schülerinnen und Schülern zu finanzieren, das schreibt die Gemeinde Suhr in einer Mitteilung. In die Bildung der Klassen mit maximal acht Schülerinnen und Schülern soll der Schulpsychologische Dienst involviert werden, zudem müssen die Eltern ihr Einverständnis geben. Es sollen Kinder aus der Trägergemeinde und zwei weiteren Gemeinden in derselben Klasse beschult werden. Dies vorerst für ein Jahr.