Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die beiden aneinandergebauten Lagerhallen bereits in Vollbrand.

Bilder: Kapo AG

Spendenaktion nach Grossbrand – Solidarität für betroffene Landwirtsfamilie

In der Nacht auf Freitag ist in Gränichen ein Grossbrand auf einem Landwirtschaftsbetrieb ausgebrochen. Zwei Lagerhallen wurden komplett zerstört, mehrere Traktoren, ein Mähdrescher, Maschinen sowie grosse Mengen an Heu und Stroh gingen in Flammen auf. Menschen und Tiere blieben unversehrt.