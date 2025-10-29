Das Modell des geplanten Sporthallenprojekts Obermatte in Buchs: Trotz überzeugender Architektur und gemeinsamer Nutzung durch drei Vereine wird das Vorhaben aus Kostengründen nicht weiterverfolgt.

Bild: RAN

Sporthallenprojekt Obermatte wird sistiert

Die Trägervereine Tennisclub Aarau, Basketballclub Alte Kanti und BTV Aarau Volleyball haben entschieden, das gemeinsame Sporthallenprojekt im Gebiet Obermatte nicht weiterzuverfolgen. Trotz Optimierungen übersteigen die Kosten die finanziellen Möglichkeiten der Vereine und der öffentlichen Hand deutlich.