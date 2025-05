Der junge Reitnauer Alessio Arnold (Nummer 38) startete vielversprechend in die neue Saison.

Bild: ZVG

Starkes Debüt: Alessio Arnold fährt in Jerez in die Top Ten

Der 14-jährige Nachwuchsrennfahrer Alessio Arnold aus Reitnau startet vielversprechend in die neue Saison der spanischen Superbike-Meisterschaft (ESBK). Beim ersten Rennen in Jerez zeigte der Aargauer Talentfahrer mit zwei Top-Ten-Platzierungen sein grosses Potenzial.

Alessio Arnold ist erst 14 Jahre alt, doch seine Karriere im internationalen Motorradsport nimmt weiter Fahrt auf. Nach Erfolgen in der Schweizer Super-Moto-Klasse und Teilnahmen an italienischen sowie spanischen Rennserien bestreitet der Reitnauer 2025 seine erste volle Saison in der Talentklasse der spanischen Superbike-Meisterschaft (ESBK). Dort wird auf Maschinen des Typs Honda NSF250R gefahren – dem aktuellen Standardformat, das auch in anderen europäischen Nachwuchsklassen verwendet wird.

Bereits 2024 sammelte Arnold wertvolle Erfahrungen auf spanischen WM-Strecken, unter anderem in der Moto4-Klasse. Für die neue Saison vertraut der Schweizer auf die Unterstützung des italienischen Teams Fullmoto SquadraCorse. Der erste Auftritt in der neuen Klasse fand Anfang April in Jerez de la Frontera statt – einem traditionsreichen Kurs, der regelmässig auch Station der Motorrad-WM ist.

In den freien Trainings überzeugte Arnold mit konstant schnellen Zeiten. Im Qualifying gelang ihm mit Startplatz acht eine solide Ausgangsposition im 35 Fahrer starken, international besetzten Feld – auch wenn der ehrgeizige Reitnauer mit dem Resultat nicht ganz zufrieden war.

Im ersten Rennen am Samstag kämpfte sich Arnold beherzt durch das Mittelfeld. Nach einem engen Duell um die Top-Fünf in der Talent-Kategorie überquerte er die Ziellinie auf Platz neun. Am Sonntag konnte er sich weiter steigern und belegte nach einem gelungenen Start und taktisch kluger Fahrweise den siebten Rang.

Mit zwei Platzierungen in den Top Ten ist der Saisonauftakt geglückt – und Arnold bewies einmal mehr, dass er sich auch im internationalen Umfeld behaupten kann. Die nächsten Rennen stehen bereits fest: Vom 19. bis 22. Juni geht es weiter auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, gefolgt vom Wochenende in Aragon vom 26. bis 29. Juni. RAN